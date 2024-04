Déjà cinq équipes qualifiées pour les playoffs de Pro B, un Top 8 s’est dessiné

À trois journées de la fin du championnat de Pro B, l’idée du paysage pour les playoffs est désormais beaucoup plus précise. Ce week-end a permis d’acquérir quelques certitudes : le Stade Rochelais a définitivement validé sa première place, mais pourrait regretter le changement temporaire de formule en cas d’échec en phase finale, et Orléans est devenu la cinquième équipe qualifiée pour les playoffs, en disposant de Lille. Vichy, Boulazac et le promu Rouen ont également déjà composté leur billet.

Cependant, une fracture s’est également dessinée entre le Top 8 et le reste, à la faveur de la victoire de l’Élan Béarnais, combinée aux revers de l’Alliance Sport Alsace, Saint-Chamond et Lille. Le duo Poitiers – Pau compte désormais deux longueurs d’avance sur un quatuor (les trois équipes citées, ainsi que Lille), qui sera difficile à combler en trois journées. Dimanche prochain, l’ASA abattra ainsi sa dernière chance en recevant l’EBPLO, pour un match qui pourrait remettre l’équipe pyrénéenne en danger, surtout si les Alsaciens venaient à récupérer le panier-average.

Enfin, la dernière équipe devrait être Champagne Basket, dont la qualification ne semble désormais plus qu’être une formalité. Dans la salle où ils ont failli perdre leurs espoirs de playoffs dès février, les Marnais ont dominé Saint-Chamond pour compter trois victoires d’avance sur le reste de la meute. Un succès contre la lanterne rouge angevine dimanche prochain leur ouvrira la porte des quarts de finale. Soit un très joli redressement, après avoir tutoyé les bas-fonds du classement en janvier.