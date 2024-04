Orléans valide sa place en playoffs de Pro B avec une victoire contre Lille

L’Orléans Loiret Basket a décroché une importante victoire contre Lille Métropole Basket, 96 à 87, lors de la 31e journée de Pro B, garantissant ainsi leur qualification pour les playoffs. La nouvelle recrue Terrell Gomez a brillé avec 18 points, contribuant à cette 18e victoire.

Une semaine après sa défaite à domicile contre la lanterne rouge, Angers, l’équipe de Germain Castano a retrouvé le succès, après avoir compté jusqu’à 23 points d’avance en début de quatrième quart-temps. La signature de Terrell Gomez à la place de Ludovic Beyhurst a fait beaucoup de bien à l’OLB. L’ancien meneur de Dijon et Saint-Quentin a cumulé 18 points à 5/7 à 3-points, 3 rebonds, 8 passes décisives et 2 balles perdues pour finir à 25 d’évaluation en 31 minutes. A son image, les Loiretains étaient chauds derrière l’arc (13/30).

Cinquième, Orléans (18 victoires et 12 défaites) va maintenant tenter d’intégrer le Top 4 pour bénéficier de l’avantage du terrain en quarts de finale de playoffs. De son côté, Lille (14 victoires et 17 défaites) compte désormais deux victoires de retard sur le huitième, l’Elan béarnais (16 victoires et 15 défaites), à trois journées de la fin de la saison régulière.