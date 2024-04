Terrell Gomez retrouve la Pro B à Orléans

À Orléans, un meneur (tout) petit format en remplace un autre. Alors que Ludovic Beyhurst s’est blessé à la hanche, devant renoncer à la fin de saison, l’OLB a choisi de faire appel à Terrell Gomez (1,73 m, 26 ans). De quoi perdre en qualités défensives mais gagner en menace offensive !

Anonyme à la JDA Dijon en 2022/23 lors de sa saison rookie, coincé derrière David Holston, le lutin californien a découvert la Pro B l’an dernier. Et de quelle manière puisqu’il a été sacré champion avec Saint-Quentin, jouant à merveille le rôle de lieutenant du MVP Mathis Dossou-Yovo avec ses 12,4 points à 44% et 4,9 passes décisives de moyenne. « Il a un bras exceptionnel, comme le jour où il nous fait 9/11 à trois points à Quimper », disait son ex-coéquipier William Pfister après le titre du SQBB.

Cette saison, Terrell Gomez a tenté le grand saut de la Pro B vers l’EuroCup, mais la marche a été un peu haute (5,4 points à 33% et 2 passes décisives en 7 matchs avec Hambourg). Il s’est finalement rabattu sur la Pologne, où il a été l’un des rares à surnager dans la débâcle de Sokol, lanterne rouge d’OBL (15,3 points à 43% et 5,4 passes décisives). « La première grosse qualité de Terrell, c’est déjà qu’il connait bien la France et le championnat », se réjouit le coach Germain Castano. « C’est un joueur de petite taille qui possède une grande qualité de scoring, avec un gros tir à 3 points (43,5% l’an dernier, ndlr). Il a un profil moins défensif que Ludo Beyhurst, mais c’est un énorme compétiteur. Il sait pourquoi il fait les choses, cela va être facile de l’intégrer au collectif, il a un gros QI Basket ! »

Alors que l’OLB reste sur deux défaites consécutives sans Ludovic Beyhurst, dont un impair contrariant à domicile contre Angers, Gomez pourrait démarrer dès ce week-end contre Lille. Avant les playoffs, Orléans est actuellement classé 5e de Pro B, avec 17 victoires en 29 matchs.