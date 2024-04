Saison régulière terminée pour Ludovic Beyhurst (Orléans)

Ludovic Beyhurst (1,72 m, 25 ans) ne jouera plus lors de la saison régulière. Blessé au niveau de la hanche contre Nantes le mardi 2 avril, le meneur d’Orléans a passé des examens médicaux qui lui ont appris de mauvaises nouvelles. Sans en dire plus sur sa blessure à ce stade, l’OLB a annoncé qu’il ne jouerait plus lors de la saison régulière, qui se termine le vendredi 10 mai contre Aix-Maurienne pour les Loiretains.

Auteur d’une belle saison pour son retour en France (7,4 points à 44,1% de réussite aux tirs dont 41,5% à 3-points, 2,4 rebonds et 5 passes décisives pour 11,2 d’évaluation en 26 minutes), Ludovic Beyhurst va être remplacé durant son absence poursuit l’Orléans Loiret Basket dans son tweet. Avant de ce recevoir Angers ce samedi 13 avril, l’équipe de Germain Castano occupe la cinquième place de la saison régulière avec trois victoires d’avance sur le neuvième, l’Élan béarnais.