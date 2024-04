Orléans récupère finalement Petit Niang, Beyhurst blessé

Petit Niang (2,09 m, 30 ans) est de retour à la compétition avec l’Orléans Loiret Basket. Touché au coude, le pivot sénégalais a cru devoir mettre fin à sa saison 2023-2024. L’OLB s’est même mis en quête d’un pivot. Finalement, l’ancien joueur de Liga Endesa a pu être déclaré apte à reprendre.

Équipé d’une coudière de protection, Petit Niang sera dans le groupe de Germain Castano Champagne Basket ce samedi 6 avril 2024 à CO’Met, indique La République du Centre. Cette saison, il tourne à 9,7 points à 64,4% de réussite aux tirs, 5,5 rebonds et 2,1 contres en 23 minutes en Pro B. En revanche, Ludovic Beyhurst (1,72 m, 25 ans) est à l’arrêt. Le meneur s’est blessé au niveau de la hanche contre Nantes. Il doit passer des examens médicaux pour en savoir plus sur la gravité de sa blessure. C’est un coup dur pour l’OLB qui va devoir se passer de l’un de ses maîtres à jouer (7,4 points à 44,1% de réussite aux tirs dont 41,5% à 3-points, 2,4 rebonds et 5 passes décisives pour 11,2 d’évaluation en 26 minutes).

Cinquième de Pro B avec 17 victoires et 10 défaites, Orléans s’attend à une rencontre disputée face à Champagne Basket, une équipe en forme (trois victoires sur les quatre dernières journées) après une première partie de saison compliquée.