Déjà un derby entre l’Olympiakos de Fournier et le Panathinaïkos de Lessort en finale de la SuperCoupe

Evan Fournier n’aura pas à attendre bien longtemps pour vivre son premier derby athénien. L’Olympiakos et le Panathinaïkos vont en effet se rencontrer en match officiel dès ce dimanche 29 septembre (19h30), à l’occasion de la finale de la SuperCoupe de Grèce au palais des sports de Kallithea.

Une vingtaine de minutes de jeu en demi pour Lessort et Fournier

Samedi 28 septembre, les Verts ont été les premiers à se qualifier face à Aris Salonique (81-68). Sans sa recrue star Cedi Osman, mis de côté en raison du quota de joueurs étrangers, le Panathinaïkos n’a pas été réellement par l’écurie d’EuroCup. Le Français Mathias Lessort a joué 20 minutes pour 8 points à 4/7 aux tirs, 5 rebonds et 3 passes décisives.

Le Pana a ensuite pu voir que son rival l’Olympiakos a eu plus de difficultés contre Peristeri (79-74), formation de Ligue des Champions. Au coude à coude dans le dernier quart-temps (60-63, 30′), l’équipe du Pirée a finalement réussi à prendre le dessus, notamment avec son pivot Filip Petrusev (18 points et 9 rebonds). Comme son compatriote, Evan Fournier a joué une vingtaine de minutes pour 7 points à 1/4 aux tirs, et 2 passes décisives.

Depuis 2021, la SuperCoupe de Grèce se partage entre l’Olympiakos (2022,2023) et le Panathinaïkos (2021). Elle restera encore la propriété de l’un de ces deux clubs ce dimanche.