Dennis Schröder : « La défaite contre l’équipe de France a tué notre mood »

Dennis Schröder : « Tout le monde a le cœur brisé. Je remercie le coach pour tout ce qu’il a fait pour nous. Bien sûr qu’on voulait gagner une troisième médaille d’affilée mais le basket allemand n’en avait déjà gagné deux consécutives dans son histoire. On a montré que le basket allemand est l’un des meilleurs du monde. Parfois, on ne peut pas avoir tout ce qu’on veut dans la vie. On reviendra l’été prochain pour décrocher quelque chose de grand encore ! Personnellement, j’ai déjà dit que je jouerais jusqu’à mes 40 ans en demi-finale, c’est mon objectif !

On aurait pu battre la France, on a eu notre chance. Les Bleus ont tout donné pendant 40 minutes, se sont battus sur tous les ballons, tous les rebonds. Ils ont fait du bon boulot. Mais cette défaite a tué notre mood. On se voyait déjà en finale mais l’équipe de France a mieux joué que nous jeudi. Ce samedi, j’aurais pu mieux faire, jouer avec plus d’énergie. Cette défaite est pour moi. »