La Serbie se console avec la médaille de bronze, un beau cycle inachevé pour l’Allemagne

Tout sourire, Nikola Jokic a traversé la zone mixte au pas de course, comme à son habitude. De valeureux collègues serbes ont bien tenté de stopper le monstre des Nuggets mais le pivot originaire de Sombor a encore refusé les sollicitations médiatiques, un large sourire accroché au visage cette fois. De quoi rassurer les défenseurs allemands qui n’ont pas su trouver la solution face au triple MVP de NBA ? Même sur les coups de 11h du matin, Jokic était tout simplement inarrêtable.

Vice-champion olympique en 2016, l’intérieur de Denver a ajouté une deuxième médaille à sa collection, s’offrant le bronze face à l’Allemagne (93-83) au terme d’une performance historique. 40 heures après le quatrième, le Serbe a compilé le cinquième triple-double de l’histoire des Jeux Olympiques : 19 points à 7/15, 12 rebonds et 11 passes décisives pour 36 d’évaluation. « Il est unique », souffle son coéquipier Vasilije Micic. « Il n’y a vraiment pas d’autre mot possible. »

Sortie amère pour Gordon Herbert

Triste quatrième des Jeux Olympiques, l’Allemagne a peut-être, aussi, compris qu’elle n’aurait pas été championne du monde sans la défection du Joker l’été dernier. À l’image de l’ancien MVP de l’EuroLeague, le big man avait fait l’impasse sur la Coupe du Monde, ce qui n’avait pas empêché la sélection de Svetislav Pesic de s’offrir une incroyable deuxième place. Mais au complet, la différence de classe entre les deux équipes a sauté aux yeux, avec un écart qui a, un temps, flirté avec les 20 points (64-45, 26e minute). Il n’empêche que le cycle de l’Allemagne qui s’achève, sous la férule de Gordon Herbert, restera historique. Pas vraiment une grande puissance du basket mondial auparavant, certes championne d’Europe 1993, la Mannschaft a accroché le bronze à l’EuroBasket 2022, est devenue championne du monde en 2023 puis a échoué à quelques longueurs de son premier podium olympique.

Mais la Serbie a eu les plus grandes vertus mentales. Entre les deux immenses déçus de jeudi, ce sont les coéquipiers de Bogdan Bogdanovic (16 points) qui ont su relever le plus facilement. D’autant plus méritoire qu’ils ont frôlé un exploit incommensurable face aux Avengers américains, gaspillant une avance maximale de 17 points. Mais on le savait déjà… En quart de finale, les Serbes avaient remonté un retard de 24 points face à l’Australie. C’est presque comme s’ils n’étaient pas censés être là alors Vasilije Micic pouvait bien quitter Bercy en clamant que « ce bronze avait le goût de l’or ».

À Bercy,