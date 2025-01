Dennis Smith Jr, transition NBA – EuroLeague en vue au Real Madrid ?

Pisté depuis quelques semaines par le Real Madrid, Dennis Smith Jr. (1,92 m, 27 ans) avait d’abord signé au Wisconsin Herd, en G-League. Mais l’ancien 9e choix de la Draft (en 2017), qui n’a finalement pas joué avec l’équipe affiliée à Milwaukee, aurait cédé aux sirènes des Merengues.

Ancien coéquipier de Ntilikina et Maledon

La NBA ne semblant plus lui ouvrir la porte après un dernier passage décevant à Brooklyn (6,6 points à 43% et 3,6 rebonds l’an dernier avec Brooklyn), Dennis Smith Jr a traversé l’Atlantique. L’ancien meneur de New York, où il était en concurrence avec Frank Ntilikina au début, est arrivé ce mercredi matin à l’aéroport de Madrid, alors que les informations sur son accord avec le Real ont commencé à fuiter mardi.

🛬🇪🇸 Dennis Smith jr ya está en Madrid. Suponemos que el club hará oficial el fichaje entre hoy y mañana pic.twitter.com/URDsEb5OYd — Víctor Colmenarejo (@karusito83) January 15, 2025

Poste 1 très athlétique, spécialiste défensif, spectaculaire, initialement prometteur (15,2 points et 5,2 passes décisives lors de sa saison rookie avec Dallas), l’homme aux 326 matchs NBA n’a finalement jamais réussi à se faire à une place dans la grande ligue, la faute à une qualité de shoot approximative, avec des statistiques en chute libre au fil des saisons. Avec un nouveau départ en Europe, il espère notamment suivre l’exemple de son ex-coéquipier à Charlotte, Théo Maledon, qui a complètement relancé sa carrière en EuroLeague. À tel point que le meneur de l’ASVEL est ciblé par le… Real Madrid pour la saison prochaine.