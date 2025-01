Théo Maledon aurait déjà un accord avec le Real Madrid pour 2025-2026

Tel Guerschon Yabusele en 2021, Théo Maledon (1,93 m, 23 ans) devrait rejoindre le Real Madrid en 2025 selon Encestando, après s’être relancé à l’ASVEL durant une saison. De retour en France et en Europe en 2024 avec l’ASVEL après quatre saisons en NBA, le meneur normand réalise une formidable saison d’EuroLeague, avec un tout récent titre de MVP du mois de décembre.

De son côté, le Real Madrid a connu un début de saison compliqué, et affiche tout juste un bilan équilibré pour démarrer l’année 2025 (9 victoires et 9 défaites). Le club espère notamment gagner en profondeur de banc et qualités physiques et athlétiques. En ce sens, Théo Maledon avait déjà été approché pour rejoindre le club de la maison blanche dès cette saison. Mais finalement, Théo Maledon devrait terminer ce qu’il a commencé avec l’ASVEL avant de rejoindre un grand d’Europe.