Derrière un immense Shevon Thompson, Nancy vainc enfin sa bête noire Bourg

La victoire de Chalon contre Gravelines-Dunkerque cet après-midi a donné des idées à certains. C’est une nouvelle équipe à domicile qui s’impose ce dimanche face à un adversaire mieux classé, en la personne de Nancy face à Chalon.

Un duel remporté à l’intimidation

Composant pourtant sans Isaiah Washington et Zacharie Perrin, les Lorrains ont réussi à s’imposer dans un match à haute tension. Dès le début de match, une altercation impliquant le meneur burgien Xavier Castaneda a valu à ce dernier un match entier de sifflets venus du public. Déstabilisé, le troisième meilleur marqueur du championnat n’était que l’ombre de lui-même (11 points à 2/13 aux tirs, 5 passes décisives). Continuant dans cet esprit, les joueurs nancéens ont roulé des mécaniques après plusieurs posters dunks (Mohamed Amini, Caleb Walker, Shevon Thompson) pour impacter le moral de leurs adversaires. Le tout poussé par un public de Gentilly en feu. Les joueurs de la JL ont réussi tant bien que mal à résister pendant la majorité du match, avant de finalement craquer dans le dernier quart (perdu 27-19).

Ces derniers menaient même de 11 points dans le deuxième quart-temps (15-26). Même si légèrement stéréotypé, le collectif des hommes de Frédéric Fauthoux parvenait à dominer, avec sept joueurs terminant entre 9 et 14 points. Mais en face, c’est un trio qui s’est occupé du scoring. Le meneur miniature Chris Clemons termine avec 17 points et 8 passes décisives, Clément Frisch avec 14 points, et surtout Shevon Thompson, homme du match. Le big man jamaïcain, qui était à la peine il y a encore quelques jours, a livré un match de mammouth : 28 points, 12 rebonds et… 36 d’évaluation. Face à une raquette Kevin Kokila / Jean-Marc Pansa pourtant physique et active mais manquant peut-être de taille, Thompson s’est régalé. « Il doit avoir plus de ballons, c’est indiscutable » expliquait le coach Sylvain Lautié la semaine dernière : ses mots auront été entendus. Même s’il a obtenu une partie de ses points sur des rebonds offensifs, tout seul.

Un dernier coup de pression des Burgiens en fin de match pour faire craquer l’avance de Nancy n’aura pas suffi. Le SLUC relève la tête après deux défaites d’affilée et monte en 9e place du classement. De son côté, les hommes de Bourg-en-Bresse vivent une passe difficile entre la Coupe d’Europe et le championnat. Ils se retrouvent en cinquième place du classement, à égalité avec Saint-Quentin qu’ils affrontent justement dans cinq jours. Ils devront l’emporter pour ne pas laisser s’échapper le quatuor de tête.