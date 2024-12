Nancy doit s’adapter pour « retrouver » son All-Star Shevon Thompson

Fin novembre, le casting du All-Star Game 2024 était dévoilé, avec la présence de Shevon Thompson. Comme lors de la précédente édition, l’intérieur figure dans le cinq majeur de la sélection étrangère, venant à nouveau récompenser un premier tiers de saison accomplie. Mais que depuis cette sélection, le joueur du SLUC, 7e meilleur marqueur du championnat (15,8 points), n’a plus du tout la cadence d’un All-Star.

Shevon Thompson privé de ballons

Si les hivers peuvent être rigoureux en Lorraine, c’est un gros coup de froid que subit actuellement le Jamaïcain en ce mois décembre. Sur ces trois derniers matchs, Shevon Thompson tourne à un peu plus de 7 points et 5 rebonds de moyenne en 27 minutes de jeu. Rien d’infamant, surtout à 69% de réussite aux tirs, mais le problème ne concerne pas l’efficacité pour l’ancien joueur de Fos Provence, plutôt dans le fait d’être trouvé par ses partenaires (seulement 3 tentatives par match contre Nanterre et l’ASVEL). « Il est coupé », notait indubitablement Sylvain Lautié à l’évocation de son pivot titulaire. « Il doit avoir plus de ballons, c’est indiscutable », soutenait le coach nancéien. « On a trop de mal à le retrouver actuellement. »

Si le coup de chaud de Chris Clemons au début du match contre l’ASVEL a logiquement privé Shevon Thompson de quelques possessions qui lui étaient garanties, le SLUC n’a pas déniché de solutions pour le servir par la suite. La défense en drop villeurbannaise (l’intérieur reste dans la raquette), conjuguée à la petite taille des arrières lorrains (dépourvus d’Isaiah Washington sur cette rencontre), ont empêché Nancy de prospérer à l’intérieur. Alors même que l’équipe de Sylvain Lautié est la 2e à tenter le plus de tirs à 2-points en championnat cette saison (40 dont 9,4 pour Thompson, leader individuel de cette catégorie en Betclic ELITE).

Alors face à « l’adaptation des équipes adverses », les Couguars vont devoir trouver la parade. « C’est à nous de progresser là-dessus », affirme Sylvain Lautié. Il reste deux matchs à Nancy avant la fin de l’année 2024 (JL Bourg et Portel) pour retrouver le chemin qui mène à la raquette et son intérieur star Shevon Thompson.

Propos recueillis à Nancy.