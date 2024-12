L’ASVEL s’est faite « un peu peur » mais n’a pas « grillé de joker » à Nancy

Pierric Poupet (entraîneur de l’ASVEL) : « Nancy a été très dur à jouer. On a gagné les trois derniers quarts-temps mais il y a des périodes où on a été dans le dur. Il ont joué avec beaucoup d’intensité et ce n’était pas facile pour nous, moins de 48 heures après Paris. C’était important de gagner ce soir. On a déjà grillé un ou deux jokers, comme à Strasbourg. J’ai eu un peu peur au début mais on a trouvé des ressources, notamment en sortie de banc. L’idée pour nous était de fatiguer Clemons, sans le relais de Washington. On a réussi à ralentir sa performance. »

Melvin Ajinça (arrière de l’ASVEL) : « Il fallait prendre ce match. On a eu des difficultés quand on a joué contre Strasbourg. On a voulu prendre une revanche personnelle dans l’équipe. On peut être fier de cette victoire. On a su rester solides du début jusqu’à la fin. »

Propos recueillis à Nancy.