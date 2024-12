L’ASVEL apprend de ses erreurs et fait une excellente opération à Nancy

Après avoir grillé un joker à Strasbourg, l’ASVEL tenait à ce que son nouveau voyage dans le Grand Est ne se transforme pas en une autre déconvenue. Même si Villeurbanne a été embêté un long moment par Nancy et sa chaude ambiance de Gentilly, le club rhodanien repart malgré tout de Lorraine avec la victoire (85-91).

🔚 @LDLCASVEL s’impose à l’extérieur après un combat acharné face au @SLUCbasketNancy et se rapproche de la tête du classement de #BetclicELITE 💪 pic.twitter.com/K85PpDwdoE — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) December 15, 2024

À Nancy, un grand Chris Clemons, un discret Shevon Thompson

Deux jours après son exploit contre Paris en EuroLeague, l’ASVEL n’a cette fois pas trébuché en renouant avec la Betclic ELITE. Battue par Strasbourg dans le même contexte après une probante victoire contre l’Anadolu Efes fin novembre, le club lyonnais tenait absolument à ne pas reproduire la même erreur.

Même si cela ne s’est pas vu en première période, les Villeurbannais étant placés dans les cordes d’entrée de jeu par un Chris Clemons en grande réussite (13 points en QT1, 26 à 8/17 aux tirs au final). Le SLUC a eu plusieurs fois l’occasion de s’échapper en première période (+8 maximum), mais a gâché trop de munitions pour pouvoir créer un écart significatif à la mi-temps (10 de ses 16 pertes de balles dans les 20 premières minutes).

🔥 | Chris Clemons qui répond à ASVEL ! 💪✨#BetclicElite pic.twitter.com/QtTa0uGtv4 — DAZN France (@DAZN_FR) December 15, 2024

Les rotations villeurbannaises ont fini par payer

Le souci pour Nancy, c’est que si son meneur artificier a répondu présent, son pivot Shevon Thompson, lui, a été très (trop) discret une nouvelle fois. Comme à Nanterre la semaine passée, il a été muselé par la défense villeurbannaise (8 points à 3/3 aux tirs, avec 8 rebonds), les Nancéiens peinant à trouver leur All-Star. Tout le contraire de l’ASVEL, qui n’a eu aucun mal à servir ses intérieurs Joffrey Lauvergne (16 points à 6/7 en 20 minutes) et Tarik Black (8 points à 4/6 en 8 minutes).

Et quand Melvin Ajinça (11 points dont 3/6 à 3-points) a planté quelques gros tirs, le club rhodanien a ainsi pu créer le premier véritable écart du match en début de 4e quart-temps (68-79, 32′). Malgré l’appui d’un Gentilly bondé, le SLUC n’a pas réussi à planter les quelques tirs extérieurs qui auraient pu faire douter Nando De Colo (10 points dont 3/3 à 3-points) et ses partenaires dans les derniers instants.

« C’était important de gagner ce soir », se satisfaisait Pierric Poupet, moins de 48 heures après avoir mis fin à la série de victoires du Paris Basketball en EuroLeague (10). « J’ai eu un peu peur au début mais on a trouvé des ressources, notamment en sortie de banc. » Permettant à l’ASVEL d’effectuer une excellente opération au classement. Avec les défaites combinées de Cholet et Paris, l’ASVEL revient à hauteur de ses deux concurrents, pour former un trio à 9 victoires et 3 défaites.