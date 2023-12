Détroit a enfin gagné et Evan Fournier a rejoué !

NBA - Détroit a retrouvé la victoire après 28 revers de suite alors qu'Evan Fournier a rejoué en match, un mois et demi après sa seule rencontre de la saison.

La soirée NBA du 30 décembre 2023 restera marquante pour les fans de Détroit et d’Evan Fournier.

Après 28 défaites de suite – record historique de la NBA égalé -, les Pistons ont gagné. Profitant de Toronto Raptors remaniés, avec le départ d’O.G. Anunoby (envoyé à New York contre R.J. Barrett et Immanuel Quickley), l’équipe de Monty Williams s’est imposée 129 à 127. Si Cade Cunningham (30 points et 12 passes décisives) & co se sont fait remonter en fin de rencontre, ils ont pu s’éviter la honte de devenir la franchise ayant perdu le plus de matches de suite toutes grandes ligues nord-américaines confondues. En sortie de banc, Killian Hayes s’est une nouvelle fois contenté de 10 minutes, pour 1 rebond, 4 passes décisives et 3 balles perdues.

Ce transfert a également pu profiter à Evan Fournier qui a pris part à son deuxième match de la saison NBA, son premier depuis le vendredi 17 novembre. L’international français a eu le temps de tirer 10 fois en 17 minutes, terminant à 3/10 (dont 2/8 à 3-points). Il a également pris 2 rebonds, donné 2 passes décisives et piqué 2 ballons mais il a fini avec un +/- négatif (-13) lors de la défaite des New York Knicks 140 à 126.

Gobert solide, Batum de retour

Plus commun cette fois, les Minnesota Timberwolves ont gagné, 108 à 106 face aux Los Angeles Lakers de LeBron James – qui fêtait ses 39 ans -, et Rudy Gobert a fini en double-double (13 points à 6/7, 13 rebonds, 2 interceptions, 1 contre et 4 balles perdues en 38 minutes). Anthony Edwards a marqué 11 de ses 31 points dans le dernier quart-temps et Minnesota a survécu à ses 19 ballons perdus.

Enfin, Philadelphie a perdu à Chicago (105-92) pour le retour de Nicolas Batum. Le capitaine de l’équipe de France s’était blessé aux ischio-jambiers contre ces mêmes Bulls il y a une douzaine de jours. En sortie de banc, le Normand a cumulé 9 points à 3/6, 3 rebonds et 2 passes décisives en 19 minutes. Les Sixers comptent désormais 10 défaites en 32 matches.