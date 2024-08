Deuxième victoire de plus de 30 points pour l’équipe de France U16 féminine

Il n’y a pas eu match pour la deuxième apparition de l’équipe de France U16 féminine sur les parquets de Miskolc (Hongrie). Comme lors du premier match face aux locales de l’étape, les Tricolores ont été bousculées pendant le premier quart-temps, avant de totalement dérouler leur basket. Cette fois, ce fut encore plus impressionnant. Une fois que les joueuses de Vincent Bourdeau avaient mis en place une assise défensive, plus rien ou presque n’est passé. Après avoir marqué 11 points dans le premier quart-temps, les joueuses grecques n’en ont marqué que 18 dans… tout le match. La faute à une omniprésence des Bleuettes au rebond offensif (36) qui a mené à quantité de possessions à rallonge. Et aussi à leur grosse agressivité défensives sur les lignes extérieures (22 interceptions) et une belle protection d’arceau (3 contres).

Une défense de fer caractérisée par Kathy-Emma Otto, qui vit déjà sa troisième compétition estivale avec l’équipe de France malgré ses 16 ans (EuroBasket U16 l’été dernier et Coupe du monde U17 cet été, avec un an de moins à chaque fois). L’intérieure du Pôle France termine avec 15 points, 12 rebonds (dont 11 offensifs), 3 passes décisives, 5 interceptions et 2 contres en 21 minutes. À l’image de sa domination à l’intérieur, Emma Broliron, qui en est aussi à sa troisième compétition internationale, s’est exprimée à l’extérieur. La meneuse qui n’a pas froid aux yeux a marqué 13 points en 19 minutes sur ce second match, en plus de 4 interceptions. On peut aussi noter les 12 points de Cameron Kolissoko, qui a triplé son score du match précédent.

Les Bleuettes affronteront la dernière équipe de leur groupe B, Israël, ce dimanche 18 août à 13h00.