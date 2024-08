Isabelle Yacoubou dans le staff de l’équipe de France U16 féminine

L’EuroBasket U16 féminin a débuté ce vendredi 16 août. Et comme souvent, l’équipe de France est une des favorites pour remporter le titre final. La bande à Emma Broliron a d’ailleurs largement remporté son premier match contre la Hongrie (71-40). Et essaiera d’enchaîner ce samedi contre la Grèce, à 15h30. En regardant de plus près dans la composition de cette équipe tricolore, on peut s’apercevoir d’un nom qui peut surprendre : Isabelle Yacoubou (1,90 m, 34 ans). Celle qui a été honorée du Ballon de Cristal en début d’année fait partie du coaching staff qui a fait le déplacement en Hongrie. Elle est l’une des assistants du coach principal Vincent Bourdeau, aux côtés d’Alan Brun et Julie Masson.

Contrainte de prendre sa retraite de joueuse en début d’année après une blessure au genou, Yacoubou prépare donc sa reconversion. Si on l’a vue aux commentaires sur France Télévisions pendant les Jeux Olympiques, c’est bien dans le coaching qu’elle compte lancer une carrière. Le début d’une « nouvelle aventure », comme elle l’a décrit sur son compte X. Après cette expérience d’une dizaine de jours où elle devrait apporter sa connaissance du jeu et ses talents de motivatrice auprès des jeunes de la génération 2008/2009/2010, “Shaqoubou” est attendue dans le staff de François Gomez avec le Tarbes GP à la rentrée. Lors de sa signature en tant que joueuse en 2022, elle s’était engagée pour cinq années : « deux ans comme joueuse et trois ans comme assistante coach », comme elle l’expliquait dans une interview à Basket Europe. Elle a commencé à passer ses diplômes d’entraîneuse. Il est donc temps pour Isabelle Yacoubou de débuter en bonne et due forme sa deuxième carrière.