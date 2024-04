Isabelle Yacoubou, Frédéric Sarre, Martial Bellon et Marion Ortis honorés par la FFBB avec le Ballon de Cristal

C’est l’une des traditions des finales de la Coupe de France. Chaque année, quatre personnalités (un joueur, un dirigeant, un officiel et un technicien) sont mises à l’honneur à la mi-temps du match masculin, récompensées de leur engagement tout au long de leur carrière par le Ballon de Cristal, un trophée fédéral.

La promotion 2024 est connue et a plutôt fière allure avec Isabelle Yacoubou, Frédéric Sarre, Martial Bellon et Marion Ortis. Soit l’occasion pour le public de Bercy d’applaudir une vice-championne olympique, un double meilleur entraîneur de l’année en Pro A, un président aux quatre trophées avec la SIG et la première femme arbitre en finale de Pro A, retirée du circuit international à l’âge de 31 ans.