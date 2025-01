Deuxièmes de LBWL, les Flammes Carolo font venir Leia Dongue

Les Flammes Carolo ont annoncé la signature de Leia Dongue (1,85 m, 34 ans) pour la suite de la saison 2024-2025. Le club de Charleville-Mézières explique cette signature pour le départ anticipé de Sarah Sagerer et « la blessure depuis plusieurs mois d’Oderah Chidom« .

Cette intérieur mozambicaine est bien connue en France et en LBWL pour avoir joué à Nantes (2020-2021) et Landerneau (2022-2023). Depuis, la championne d’Espagne 2018 avec Gérone a joué à Rome en 2023-2024. Dans le championnat d’Italie, la native de Maputo tournait à 15,7 points à 63,6% de réussite à 2-points, 7,3 rebonds et 1,3 passe décisive en 29 minutes.

Deuxièmes de LBWL avec 10 victoires et 4 défaites et encore engagées en Coupe de France, les Flammes Carolo sont une superbe dynamique avec 13 victoires sur les 15 dernières journées. Leia Dongue est supposée aider la formation ardennaise à rester en haut de tableau.

« Leia est une joueuse qui est plutôt dans l’énergie et qui devrait être dans la continuité de ce qui se passe aujourd’hui sur le terrain avec Tiffany Clarke et Esmery Martinez. Il y a cependant un vrai challenge pour l’équipe et le staff afin de l’intégrer au plus vite et lui permettre de suivre la dynamique actuelle du groupe. C’est une joueuse qui connaît déjà le championnat de France et qui va pouvoir amener des choses très vite sur le plan individuel. Avec ses capacités athlétiques, Leia va nous apporter un basket valeureux avec du rebond et de la puissance sous le cercle. C’est ce qu’il y avait de mieux pour nous permettre de gérer Tiffany et pallier l’absence d’Oderah. Néanmoins, je me répète mais il faudra ensuite rapidement la faire basculer dans les valeurs collectives. Ce que je ne doute pas avec l’état d’esprit dont dispose cette joueuse ».