Devin Booker signe l’extension la plus chère de l’histoire de la NBA !

Devin Booker vient de décrocher le contrat d’extension le plus lucratif de l’histoire de la NBA. La star des Phoenix Suns a signé une extension de 2 ans pour 145 millions de dollars qui le lie à la franchise jusqu’à la saison 2029-2030, selon les informations rapportées par Shams Charania d’ESPN.

BREAKING: Phoenix Suns superstar Devin Booker has agreed to a two-year, $145 million maximum contract extension with the franchise through the 2029-30 season, the highest annual extension salary in NBA history, CAA’s Jessica Holtz and Melvin Booker told ESPN. pic.twitter.com/A5U5VPlSgx

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 10, 2025