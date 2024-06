« Dijon a mal géré la situation » : l’amertume de Jacques Alingue face à l’annonce de son départ

Joueur historique de la JDA Dijon, présent au club depuis huit saisons (2014/18 puis 2020/24), Jacques Alingue (2,01 m, 36 ans) n’a pas été conservé par l’institution bourguignonne, alors qu’il souhaitait y terminer sa carrière. De retour en Pro B avec l’ADA Blois, le vainqueur de la Coupe de France a confié au Bien Public son amertume face à la façon dont son départ a été géré par le club. L’intérieur regrette qu’aucune annonce ne lui ait été faite en amont de la fin de saison.

« Ma priorité était de rester à la JDA. C’était un projet de vie, c’est mon club de cœur, ma famille se sent bien à Dijon. On avait d’ailleurs convenu avec ma compagne qu’elle resterait ici, quoi qu’il arrive. C’est une page qui se tourne, j’ai vécu huit très belles années à Dijon. Je suis déçu de la fin, mais je ne retiens que le positif. […] Je n’avais pas de nouvelles jusqu’à mon entretien quelques jours après le dernier match de la saison. On me dit qu’on ne sait pas si on va me faire une proposition, car l’idée est de rajeunir l’équipe. Je peux le comprendre, mais cela veut dire que tu n’es pas l’option numéro 1. Il aurait suffi de dire les choses en amont. Ceux qui me connaissent savent que quand je suis sur le terrain, je donne tout, et je n’aurais pas arrêté de le faire. Le regret, c’est de ne pas avoir pu dire au revoir au public. Je n’ai jamais triché, cela aurait été un juste retour des choses. Je trouve qu’ils ont mal géré la situation. On m’a dit que j’étais un joueur spécial, qui ne doit pas être traité comme les autres, mais c’est pourtant ce qui s’est passé. Je ne suis pas le premier joueur resté longtemps dans un club qui part, mais ça ne se fait pas comme ça. En tout cas, ce n’est pas comme ça que je l’aurais fait. Fabien (Romeyer, directeur sportif) m’a dit qu’il voulait organiser quelque chose pour moi pendant la saison, mais j’ai refusé. Ce n’est pas à moi de m’adapter, ils auraient dû prévoir cela avant. »