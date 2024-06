Jacques Alingué redescend d’un échelon : direction l’ADA Blois

Après dix ans de bons et loyaux services en Betclic ÉLITE, Jacques Alingué (2,01 m, 36 ans), pisté depuis quelques semaines, a récemment signé son contrat avec l’ADA Blois, selon nos informations. Club sain et parmi les mieux structurés de France malgré la relégation sportive, la formation du Loir-et-Cher a convaincu l’un des postes 5 les plus référencés du championnat de la rejoindre à la rentrée.

Soit une belle façon de rebondir après avoir été poussé vers la sortie par la JDA Dijon, un crève-cœur absolu pour l’homme aux huit saisons en Côte d’Or (2014-2018, 2020-2024). « J’ai envie de finir ma carrière à Dijon, c’est le club que j’aime », répétait-il encore mi-mai au micro du Bien Public. Non prolongé, il n’a pas été exaucé mais se consolera avec un contrat de deux ans à l’ADA.

L’un des leaders du vestiaire blésois ?

Vainqueur de la Coupe de France avec la formation bourguignonne, le natif d’Avranches (Manche) devrait être l’une des clefs de voûte du groupe de David Morabito, l’un des gardiens du temple blésois. Jacques Alingué, bien au-delà de ses stats (4,1 points, 3,8 rebonds et 1,4 rebond en 19 minutes en championnat), a construit sa carrière et sa réputation autour d’une grosse défense et d’un combat de tous les instants dans la raquette.

« C’est une fierté (de faire une carrière en Betclic ÉLITE) car ce n’était pas donné au début », nous racontait-il en juillet 2022. « Si on m’avait dit ça il y a dix ans, que j’allais être un joueur référencé, un ancien de Betclic ÉLITE, je n’y aurais pas cru. Ça m’a permis aussi de vivre des moments spéciaux et j’espère que ce n’est pas fini. »

C’est désormais à l’étage inférieur, parmi les formation les plus ambitieuses, que son avenir s’écrira. Presque une découverte pour lui puisqu’il n’a que très peu connu la Pro B au final : une saison aboutie en 2013-2014 avec Souffel, à la fin de son épopée avec le BCS, puis trois matchs de playoffs en 2015 avec Hyères-Toulon lors d’une pige médicale.