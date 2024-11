Dijon voyagera à l’Est, Le Portel et Cholet adversaires au second tour de la FIBA Europe Cup !

Au travers de différents scénarios, les trois clubs français engagés en FIBA Europe Cup, Dijon, Cholet et Le Portel, sont parvenus à se hisser au second tour de la compétition.

Leader invaincu de son groupe, Cholet Basket défiera la route de l’ESSM Le Portel, pour deux fois plus de retrouvailles entre Bastien Vautier et les supporters stellistes. Les deux clubs français se retrouvent dans un groupe dense, avec également les Italiens de Sassari (dont CB a croisé la route au play-in BCL la saison dernière) et les Espagnols de Sassari. Pour la JDA Dijon, son trio d’adversaires semble plus abordable, avec les Estoniens de Kalev/Cramo, les Roumains d’Oradea et le PAOK Salonique de Massimo Cancellieri.

Le seconde phase de poules de la FIBA Europe Cup débuteront à partir du 4 décembre.