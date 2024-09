Dirk Williams, ex-shooteur de Chalon, poursuit sa carrière en Israël

Après avoir joué en Grande-Bretagne, en Hongrie et en France, Dirk Williams (1,94 m, 30 ans) va connaître un 4e championnat national en Israël. L’ex-joueur de l’Élan Chalon rejoint l’Hapoël Eilat.

Joueur référencé durant ces cinq exercices outre-Manche (jamais une saison en dessous des 15 points de moyenne), Dirk Williams n’a logiquement pas su maintenir le même niveau statistiques en Bourgogne. Mais en 34 matchs de Betclic ELITE, le natif de Homewood (Alabama) a enregistré 8,4 points à 42,7% aux tirs, 2,5 rebonds et 1,1 passe décisive en 23 minutes de jeu en moyenne. Surtout, son adresse extérieure (40,7% à 3-points sur plus de 5 tentatives) a été précieuse dans une équipe qui était la 2e à prendre le plus de tirs derrière l’arc (27,5 en moyenne par match).

Dirk Williams rejoint une équipe de l’Hapoël Eilat où de nombreux anciens joueurs de Betclic ELITE sont déjà passés, à l’image de Jeremy Senglin, Tyrus McGee, Jajuan Johnson ou Deishuan Booker rien que la saison dernière.