Dominique Malonga, un nouveau dunk et un match record !

Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) continue d’écrire sa légende. Un mois après avoir électrisé le monde du basket français avec son premier dunk en match officiel, la jeune intérieure de l’ASVEL Féminin a de nouveau fait parler sa puissance et sa maîtrise athlétique. Lors de la rencontre face à l’équipe polonaise de Gorzow, en EuroCup féminine, Malonga s’est envolée seule en contre-attaque pour écraser un dunk à deux pieds.

Une victoire marquée par la domination de l’ASVEL

Au-delà de cet exploit, l’ASVEL Féminin a offert une belle prestation collective pour s’imposer 100-79 contre Gorzow. Ce succès conforte leur place dans la compétition (6 victoires en 6 matches dans le groupe A) et témoigne de leur montée en puissance. Malonga, en plus de son dunk, a contribué avec une solide performance des deux côtés du terrain. Elle a tout simplement battu son record de points en carrière (32, à 14/21 aux tirs). Avec également 9 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions en 32 minutes, elle a terminé avec son record d’évaluation (38). A ses côtés, Aïnhoa Risacher (1,85 m, 17 ans) a confirmé sa belle sortie de la semaine passée en Tchéquie, avec cette fois 13 points à 6/7, 5 rebonds et 2 passes décisives pour 22 d’évaluation en 36 minutes.

Un avenir qui s’annonce spectaculaire

Dominique Malonga s’inscrit dans la lignée des rares joueuses capables de dunker régulièrement, à l’image de Brittney Griner, une icône de la WNBA, qui cumule 27 dunks en carrière professionnelle. Pour l’instant, la jeune prodige française semble bien partie pour multiplier ces exploits et inspirer toute une génération de basketteuses.