Du grand Sekou Doumbouya avec Andorre, Goudou-Sinha a lui (un peu) rejoué

Plus la fin de saison approchait, plus les Français d’Andorre se faisaient discret dans la petite Principauté. Alors, à leur échelle samedi 12 avril, Sekou Doumbouya et Enzo Goudou-Sinha ont refait parler d’eux, à l’occasion d’une victoire importante contre Bilbao (84-81) pour continuer d’avancer vers le maintien en Liga Endesa.

L’un des meilleurs matchs de Sekou Doumbouya

Auteur d’une saison moins flambloyante statistiquement qu’à Roanne, Sekou Doumbouya (2,06 m, 24 ans) vivait cependant un véritable creux depuis la trêve internationale de février. Avec une seule sortie à 10 points ou plus en six matchs (18 unités le 2 mars contre Baskonia), le Franco-Guinéen voyait même son temps se réduire depuis la fin février (14 minutes de moyenne). Mais face à l’équipe de Malcolm Cazalon, un ancien de la franchise NBA des Detroit Pistons comme lui, Sekou Doumbouya a réalisé l’un des tous meilleurs matchs de sa saison.

D’une remarquable justesse, Sekou Doumbouya a enregistré un double-double à 19 points et 11 rebonds, le tout à 70% aux tirs (5/7 à 2-points, 2/3 à 3-points) et avec un seul ballon perdu. Dans une partie serrée de bout en bout (7 points d’écart au maximum), l’ailier a également été décisif en fin de partie, inscrivant 8 de ses 19 points de la soirée dans le dernier quart-temps, pour aider Andorre à l’emporter 84 à 81.

Après son meilleur match en Liga Endesa contre Gran Canaria le week-end dernier, Malcolm Cazalon (1,98 m, 23 ans) a cette fois été beaucoup moins en réussite, avec 3 petits points à 1/7 aux tirs en 11 minutes de jeu.

Un mois à ronger son frein pour Enzo Goudou-Sinha

Pas dans les mêmes proportions, Enzo Goudou-Sinha a tout de même eu droit à une éclaircie dans son début d’aventure espagnole morose. Rentré en jeu en début de match, le meneur de jeu a joué au total 6 minutes, pour deux tirs à 3-points tentés et une passe décisive. L’on se réjouit de peu quand cela faisait… plus d’un mois qu’il n’était plus entré en jeu (le 8 mars derniers contre Breogan), avec quatre matchs consécutifs à regarder ses partenaires depuis le banc de touche.

En 27 matchs de Liga Endesa, Andorre compte 10 victoires et se classe au 15e rang. Le club conserve cependant une bonne marge sur la zone de relégation, avec quatre succès d’avance.