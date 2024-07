Edon Maxhuni s’engage deux ans à Strasbourg

Edon Maxhuni (1,88 m, 26 ans) a signé à Strasbourg pour les deux prochaines saisons. Après sa belle saison au Portel, l’international finlandais poursuit sa route en Betclic ÉLITE.

🚨 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗥𝗘𝗖𝗥𝗨𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 🚨 À la recherche d’un jeune meneur en pleine ascension, la SIG Strasbourg signe ce jour l’international finlandais Edon Maxhuni (1m88 – 26 ans) pour les deux saisons à venir Welcome @EdonMaxhuni 👋 📄 Communiqué : https://t.co/wTcVIHR7x8 pic.twitter.com/JUFuuyju4a — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) July 18, 2024

Arrivé au Portel début octobre 2023, Edon Maxhuni a été pour beaucoup dans le redressement spectaculaire de l’ESSM en championnat. Alors que l’équipe d’Eric Girard comptait cinq défaites en cinq matches à sa signature, elle a enchaîné par cinq victoires de suite avant de perdre contre… Strasbourg. Prolongé jusqu’à la fin de la saison, il a conduit l’équipe nordiste jusqu’aux playoffs. En 26 matches de championnat, il a tourné à 10,9 points à 39,1% de réussite aux tirs (dont 39,6% à 3-points), 1,4 rebond et 3,7 passes décisives en 28 minutes. Surtout, son équipe a enregistré 16 victoires avec lui à la mène.

L’avis du directeur sportif Nicola Alberani sur la signature d’Edon Maxhuni à Strasbourg : « Avec l’arrivée d’Edon Maxhuni nous ajoutons une nouvelle pierre solide à notre projet avec un joueur qui connait notre championnat. Nous essayons de construire une équipe avec une cohérence certaine, avec des joueurs ayant de très hauts QI basket et une hiérarchie assez claire. Il va aider à construire et garantir l’alchimie du collectif. Son leadership et son expérience au poste 1 vont aider à rendre meilleur tout le monde. On est certain que, même lors des moments chauds, le ballon sera entre de bonnes mains car on sait qu’il est capable de prendre les bonnes décisions pour l’équipe et pour lui-même. Il va apporter de la sécurité à tous les niveaux, même dans les moments difficiles. Il sera le coach sur le terrain et le lien entre Laurent Vila et lui sera un axe fort de la SIG Strasbourg 2024-2025 ».

Disciple de Lassi Tuovi en sélection finlandaise

Avant de s’installer à Strasbourg, Edon Maxhuni a connu un parcours mouvementé. Sorti de l’Université de Long Beach State en 2019 après avoir fait ses classes en deuxième division finlandaise, il a depuis évolué avec l’équipe réserve de Gran Canaria (en LEB Silver, la troisième division espagnole), puis avec la formation estonienne du BC Pärnu, celle néerlandaise de Den Bosch et enfin les Merlins Crailsheim en Allemagne en 2022-2023. Là-bas, le natif d’Hyvinkää a tourné à 11,8 points à 39,9% de réussite aux tirs (dont 32,9% à 3-points sur 4,9 tentatives par match), 1,3 rebond et 3,9 passes décisives en 22 minutes sur 33 matches de Bundesliga et 14,1 points à 47,2% (dont 46,3% à 3-points), 1,4 rebond et 4,6 passes décisives en 22 minutes sur 12 rencontres de FIBA Europe Cup.

International finlandais, Edon Maxhuni a disputé l’EuroBasket 2022 puis la Coupe du monde 2023 avec la sélection de l’ancien coach de Strasbourg Lassi Tuovi. En 16 minutes par rencontre, il a fini avec 7,2 points à 43,8% (dont 40% à 3-points), 0,8 rebond et 3,8 passes décisives par match. Récemment, il s’est illustré lors du TQO de Valence.