Edwin Jackson et Paris Lee restent à l’ASVEL

Paris Lee et Edwin Jackson restent à l’ASVEL. Signataire d’un contrat de deux ans en 2023, Paris Lee (1,83 m, 29 ans) va continuer l’aventure chez les Rhodaniens. Le meneur de jeu américano-camerounais sera toujours un membre de l’effectif de Pierric Poupet en 2024-2025.

Malgré des hauts et des bas en 2023-2024, l’ancien joueur d’Anvers, Bamberg Orléans, Monaco et du Panathinaikos Athènes, qui dispose d’un important salaire (600 000 euros la saison), s’est imposé comme un joueur majeur de l’effectif. Capable de coups de chaud, l’Illinoisais a tourné à 11 points à 39,4% de réussite aux tirs (dont 34,7% à 3-points), 1,8 rebond, 5,1 passes décisives, 1,4 interception et 1,9 balles perdues en 27 minutes sur 74 rencontres toutes compétitions confondues (Betclic ELITE, EuroLeague, Coupe de France et Leaders Cup).

Edwin Jackson reste aussi

Sur la ligne arrière, Paris Lee retrouvera Edwin Jackson (1,90 m, 34 ans). Revenu à l’ASVEL l’été dernier après s’être relancé en troisième division espagnole, l’ancien international français a fait l’unanimité par son comportement exemplaire, son dévouement au collectif et son efficacité. Titularisé la moitié des 70 rencontres disputées, le Lyonnais a tourné à 6,7 points à 48,2% (dont 42,1% à 3-points), 1,7 rebond et 1,7 passe décisive en 18 minutes.

Se queda! 🫵 L'aventure d'Edwin Jackson continue dans son club de coeur, dans sa maison ! 🤍 Hâte de le retrouver sur le parquet de l'Astroballe et de la @LDLC_Arena à la rentrée 🙌#LDLCASVEL pic.twitter.com/UiBwlaGdX4 — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) July 4, 2024

Avec un staff stabilisé, des cadres toujours là (Charles Kahudi, David Lighty, Paris Lee et Edwin Jackson), l’ASVEL mise sur la continuité pour se relever après deux saisons chaotiques.