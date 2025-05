Emmanuel Brochot (Roanne) : « On est l’équipe qui a le plus d’excuses au monde »

La Chorale de Roanne est entrée dans la phase des playoffs d’accession à la Betclic ELITE sur une note amère. Après une nouvelle défaite face à Fos-sur-Mer, relégué en Nationale 1, Emmanuel Brochot, le président du club, s’est exprimé dans Le Progrès avec une virulence rare. Fatigue, mentalité, investissement : aucun aspect n’a échappé à sa colère.

Brochot fustige l’état d’esprit de son équipe avant les playoffs

La défaite face à Fos (85-82), pourtant lanterne rouge de Pro B, a privé Roanne de la 4e place et d’un avantage du terrain élargi pour les playoffs. Désormais cinquièmes, les hommes de Thomas Andrieux accueilleront Le Portel mardi prochain à Vacheresse. Une affiche tendue, dans un contexte électrique.

Emmanuel Brochot ne digère toujours pas la prestation de son équipe. « Ce n’est pas de la déception, je suis hyper en colère », a-t-il confié au Progrès. « Si nos joueurs sont fatigués, il faut qu’ils fassent de la danse. On n’est pas plus fatigués que nos adversaires ! » Le président a aussi pointé du doigt le manque d’engagement en ironisant sur le niveau salarial de son effectif, rappelant que Roanne possède la plus grosse masse salariale de son histoire avec 7 joueurs parmi les 20 mieux payés de Pro B.

Une réunion de crise a été tenue dès mercredi, sans Emmanuel Brochot, trop en colère pour y participer. Il promet cependant de parler à ses joueurs et au staff avant la réception du Portel.

Le staff aussi dans le viseur du président

Au-delà des joueurs, le président n’a pas épargné le coach, soulignant que « gagner, c’est son boulot, il est payé pour ça ». Un message clair qui vise à réveiller une équipe trop souvent absente dans les moments clés cette saison.

Malgré tout, Brochot veut encore croire à un sursaut. Il tente de garder un fil d’espoir : « Cinquième ce n’est pas la meilleure place mais mieux vaut jouer Le Portel au premier tour qu’en finale ». À condition que la Chorale montre un autre visage dès mardi, dans une Pro B où la dureté et l’âme sont souvent les clés du succès, comme l’a démontré Boulazac, champion exemplaire en la matière.

𝐏𝐥𝐚𝐲𝐨𝐟𝐟𝐬 – 𝐐𝐮𝐚𝐫𝐭 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 Nous recevrons l'équipe du Portel, classée 15e de #BetclicELITE, en quart de finale de Playoffs. Match aller à Roanne mardi 20 mai à 20h, retour au Portel le vendredi 23, belle éventuelle à Roanne le mardi 27#ChoraleNation pic.twitter.com/H0ytm2VmeL — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) May 13, 2025

Quart de finale des playoffs de Pro B :