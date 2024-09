En Croatie, la JDA Dijon prend une option pour la qualification en FIBA Europe Cup

C’est au sein de la capitale croate, Zagreb, que la JDA Dijon a lancé sa saison 2024-2025 sur les bons rails. Avec une victoire de plus de dix points lors du match aller du tour préliminaire de la FIBA Europe Cup, l’équipe de Laurent Legname a fait le travail. La rencontre retour aura lieu vendredi 27 septembre (20h30) au palais des sports Jean-Michel Geoffroy.

☑️🔥 VICTOIRE > Les Dijonnais valident un premier succès avec 11 points d'avance. Rendez-vous vendredi (20h30) au Palais des Sports de #Dijon pour le match retour et valider, ENSEMBLE, le ticket pour la saison régulière de FIBA Europe Cup !!! 🎟️ https://t.co/oBdRWUrYEP#MyJDA pic.twitter.com/bFbOzQnuP2 — JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) September 24, 2024

Comme cela pouvait être attendu, Dijon est rentreé timidement dans sa partie, laissant le Dinamo Zagreb prendre les devants (16-10, 7′). Mais à partir de la seconde période, c’est bien la JDA qui a eu le contrôle des opérations. Cependant, malgré une avance de dix points en fin de 3e quart-temps (63-73, 10′), les Dijonnais ont vu les Croates revenir sur leurs talons, et même passer devant à 4 minutes de la fin (80-79, 36′).

Le moment choisi par les hommes de Laurent Legname pour remettre un dernier coup de collier défensif, et terminer la partie sur une série de 16 points à 4, avec notamment 6 unités d’Allan Dokossi (12 points, 7 rebonds dont 4 offensif et 3 passes décisives en 16 minutes de jeu). Sur cette première levée de la saison, Dijon a également pu compter sur les bons matchs de Markis McDuffie (19 points à 5/7 de réussite aux tirs, et 4 rebonds en 28 minutes de jeu) et Joshua Obiesie (18 points à 6/9 aux tirs en 26 minutes de jeu).

« On va retenir le positif, on gagne à l’extérieur de 11 points, se satisfaisait l’entraîneur Laurent Legname, dans des propos retranscrits par Le Bien Public. Maintenant il faut qu’on montre un autre visage vendredi à domicile, parce que je pense que par rapport aux objectifs qui sont les nôtres, cela ne suffira pas. »

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre