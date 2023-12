En échec à Gravelines, Hans Vanwijn à la relance à Holon

BCL - Auteur d'un début de saison très décevant avec le BCM Gravelines-Dunkerque, Hans Vanwijn a tout de même trouvé une place en Champions League : l'ancien dijonnais va remplacer Amine Noua à l'Hapoël Holon.

Près d’un mois après avoir quitté Gravelines-Dunkerque pour « raisons personnelles impérieuses », où il n’a été que l’ombre du grand joueur aperçu en 2020/21 à la JDA Dijon (4,3 points à 31% et 1,8 rebond en 11 matchs ; contre 10,9 points à 56%, 5,4 rebonds et 1,7 passe décisive avec la JDA), Hans Vanwijn refait surface en Israël.

L’intérieur belge s’est engagé avec l’Hapoël Holon, où il arrive pour remplacer le Français Amine Noua, en partance pour Tortone. Une signature particulièrement intéressante pour lui puisqu’il va disputer la Champions League alors que ses performances depuis deux ans et demi sont très discutables, tant avec Saragosse, Nanterre que le BCM. « Je suis heureux que nous ayons été capables de le signer », se réjouit Amit Sheraf, le coach israélien. « Hans attendait de retrouver une équipe où il pourrait de nouveau monter toutes ses qualités, son talent et son engagement. Il nous arrive après une année et demie de performances moindres mais on l’a vu en Espagne et lors de la saison record de la JDA Dijon en 2020/21, où il a tenu un rôle prépondérant sur les postes 3 et 4. Je suis sûr qu’il s’intègrera rapidement et nous aidera dans notre objectif à court-terme, passer un tour supplémentaire en Europe, et à long-terme. »