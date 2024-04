En étouffant Kaunas, l’AS Monaco verrouille sa place en playoffs… en attendant mieux

L’affaire n’était déjà plus qu’une simple formalité, à 99% entendue. Mais cette victoire (69-66 contre le Zalgiris Kaunas) officialise ce que tout le monde savait déjà : l’AS Monaco jouera les playoffs, avec une place définitivement assurée dans le Top 6, et est donc garantie d’être conviée pour une quatrième saison d’affilée en EuroLeague à la rentrée…

Mais l’enjeu de la réception des Lituaniens était bien plus grand que cela. Au-delà des playoffs, la Roca Team a surtout les yeux tournés vers mieux : le Top 4, voire le Top 2, synonyme d’avantage du terrain lors des quarts de finale. À Gaston-Médecin, cela n’aura vraiment pas été beau mais l’équipe de la Principauté a décroché ce qu’elle voulait : une première victoire dans son duo de deux matchs abordables à domicile pour terminer (le Bayern Munich lors de la dernière journée).

Comme un symbole, Donatas Motiejunas a brillé face à son club formateur (14 points à 6/9 et 7 rebonds) tandis que John Brown III s’est régalé à ferrailler (17 d’évaluation) dans un match fermé, qui prouve que l’AS Monaco sait aussi gagner autrement : pour la première fois de la saison, la Roca Team l’a emporté en marquant moins de 70 points ! « Je suis heureux de notre défense », savourait ainsi Jordan Loyd, au micro de SKWEEK. « On a très bien défendu tout au long du match, ça me rend fier. Par contre, offensivement, il y a du travail mais une victoire est une victoire. On ne se soucie pas trop du classement, on veut juste gagner nos derniers matchs. Du coup, c’est vraiment une grosse victoire ce soir car le Zalgiris est une équipe compliquée à jouer. »