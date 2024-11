En NM1, Quimper s’échappe en tête de la poule A

Poule A

Après la moitié de la première phase du championnat de NM1, Quimper est très bien parti pour finir en tête de la poule A ! Vendredi 29 novembre, les Béliers ont décroché leur 13e victoire de la saison en 14 matchs (seul impair à Lorient le 8 octobre). Face pourtant à son dauphin, Tarbes-Lourdes (74-64), le club breton a une nouvelle fois maîtrisé son sujet grâce à une belle seconde période (36-22), profitant également de l’absence d’adresse du shooteur haut-pyrénéens Marius Chambre (10 points dont 2/10 à 3-points). Pour son premier match de la saison, le meneur finistérien Nadyr Labouize a également joué de bonnes minutes (12 points à 3/4 aux tirs).

Désormais, Quimper possède 4 victoires d’avance sur ses concurrents directs, qui sont également Lorient et Levallois (9 victoires). À l’extérieur, les deux formations ont assuré le coche pour revenir à hauteur de Tarbes-Lourdes en s’imposant respectivement aux Sables d’Olonne et chez le Pôle France. Le Tours MB se tient en embuscade derrière avec ses 8 victoires en 14 matchs après celle contre Poissy, tout comme Pays de Fougères et Challans, qui ont trouvé le succès contre d’autres équipes du bas du classement, Angers et Toulouse.

Les résultats de la 14e journée de NM1 dans la poule A : Quimper – Tarbes-Lourdes : 74-64

– Tarbes-Lourdes : 74-64 Pôle France – Levallois : 53-74

: 53-74 Les Sables d’Olonne – Lorient : 69-72

: 69-72 Tours – Poissy : 81-75

– Poissy : 81-75 Vitré – Rennes : 63-67

: 63-67 Pays de Fougères – Angers : 89-83

– Angers : 89-83 Toulouse – Challans : 71-77

Poule B

Dans la poule B, Le Havre n’a pas encore eu l’occasion de jouer son match de la 14e journée, qui aura lieu ce samedi 30 novembre à Besançon. Battu une fois de plus que les Béliers cette saison, le STB a en tout cas vu plusieurs adversaires directs l’emporter ce vendredi soir. À l’image de Levallois dans la poule A, la surprise Lyon SO a engrangé un nouveau succès face à la lanterne rouge Avignon Le Pontet. À Loon-Plage, le SCABB Lab a également maîtrisé son sujet. La déconvenue est finalement intervenue pour Boulogne-sur-Mer, battu à Charleville-Mézières. L’excellent match de Mika Adams-Woods (26 points pour 30 d’évaluation) n’a pas suffi face aux Ardennais.