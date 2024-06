En perte de vitesse, Rob Gray en quête de relance en Italie

Petite légende locale à l’AS Monaco, eu égard à son statut de joueur qui a offert l’EuroLeague à la Roca Team sur son buzzer beater à Gran Canaria, Rob Gray (1,86 m, 30 ans) n’a pas connu que des grands moments depuis qu’il a été couronné MVP de la finale de l’EuroCup.

🔥 Le shoot 𝒄𝒍𝒖𝒕𝒄𝒉𝒊𝒔𝒔𝒊𝒎𝒆 de Rob Gray ! 🔪 A seulement deux dixièmes de la fin, le Monégasque donne la victoire à la Roca Team contre Gran Canaria et envoie son équipe en finale de l'Eurocup ! #IceInMyVeins pic.twitter.com/t4CRkX8766 — RMC Sport (@RMCsport) April 9, 2021

L’ancien arrière de la JL Bourg et des Metropolitans 92 a d’abord été mis au placard par le club de la Principauté pour sa découverte de l’EuroLeague, victime de l’arrivée de Mike James notamment. Relancé l’an dernier au Tofas Bursa, où il a terminé meilleur marqueur de BCL, il sort d’une saison 2023/24 extrêmement délicate. D’abord à cause de longs mois de chômage, avant de trouver un contrat temporaire à Prometey. Puis à cause d’une expérience écourtée par des problèmes personnels en Espagne : seulement deux matchs avec Breogan (2,5 d’évaluation).

Par conséquent, de nouveau apte à jouer, Rob Gray va devoir renoncer à une Coupe d’Europe pour la première fois depuis la pige où il s’est révélé à Bourg-en-Bresse. Le shooteur américain s’est engagé avec Scafati, club du ventre mou du championnat italien, récent 12e de Lega (12v-18d).