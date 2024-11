Encore en rodage, les Bleus version Fauthoux assurent le 2/2 contre Chypre

Deux victoires pour sa première fenêtre internationale avec les Bleus : le premier objectif du nouveau sélectionneur de l’équipe de France masculine, Frédéric Fauthoux, est rempli. Même si le technicien landais aurait certainement aimé voir deux prestations plus abouties qu’à Nicosie d’abord (75-59), puis ce dimanche 24 novembre à Poitiers (85-70), ce dernier va certainement s’en contenter à l’heure de ses premiers pas à la tête des Bleus.

Face à la 82e nation mondiale, un « relâchement normal » pour les Bleus

Les quelques séances supplémentaires effectuées à Poitiers n’ont évidemment pas permis de régler toutes les petites défaillances du jeu de cette équipe Bleu, très novice avec cinq rookies, pour sa dernière sortie de l’année 2024. L’on aurait pourtant pu croire que la France allait se faciliter la tâche dans la Vienne, face aux 4 864 spectateurs de la Futuroscope Arena. Démarrant la rencontre de manière euphorique, en dominant notamment le rebond offensif (25 prises offensives sur les 49 au total), les Tricolores ont rapidement mené (28-14, 10′) sous l’impulsion du duo Axel Bouteille – Amine Noua (29 points à eux deux). Mais la concentration défensive n’a pas toujours été présente, provoquant quelques accès de frustration chez Frédéric Fauthoux, notamment lorsque Chypre est revenu de -19 à -9 dans le 2e quart-temps (43-34, 18′).

Une baisse de constance plutôt logique quand on affronte seulement la 82e nation mondiale : « C’est un relâchement normal mais qu’on ne devrait pas avoir », notait Frédéric Fauthoux. Resté également dans le coup grâce à un gros 3e quart-temps de son joueur naturalisé Darral Willis (18 points à 6/11 aux tirs et 9 rebonds), Chypre était encore à moins de dix points des Bleus au milieu du dernier quart-temps (70-62, 35′) malgré une réussite à 3-points exécrable (2/18). Mais face à une équipe chypriote qui a en plus perdu une rotation avec la sortie sur blessure de Aeneas Jung (8 points), l’équipe de France a fini par dérouler, terminant sur une série de 15 points à 8.

Tout proche de l’EuroBasket 2025

Si la jeunesse symbolisée par Nolan Traoré (8 points à 2/11 aux tirs) et Noa Essengue (2 points à 1/6 aux tirs) a encore éprouvé quelques difficultés, les routiers des fenêtres internationales que sont Axel Bouteille (15 points à 7/11 aux tirs) ou encore Amine Noua (14 points à 5/10 aux tirs, 5 rebonds) ont fait le job. « On a gagné les deux matchs, c’était le but », retenait avant tout le sélectionneur tricolore. Avec désormais quatre succès en autant de matchs, le prochain rendez-vous pour Frédéric Fauthoux et les Bleus est prévu pour février prochain, en Croatie le 21 et contre la Bosnie-Herzégovine le 24. Avec l’ambition cette fois de valider définitivement son ticket pour l’EuroBasket 2025.