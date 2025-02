Enzo Goudou-Sinha : « Jouer en Liga ACB a toujours été un rêve pour moi »

Enzo Goudou-Sinha (1,82 m, 26 ans) a fait le choix de quitter Saint-Quentin pour rejoindre le club d’Andorre, en Liga ACB. Le club a officialisé la nouvelle de son arrivée ce jeudi 20 février. Le meneur de jeu s’en est expliqué dans un entretien fleuve donné à L’Aisne Nouvelle :

« J’ai été surpris et très flatté par leur intérêt. Mais ma première pensée a aussi été pour Saint-Quentin, où je me sentais très heureux, autant dans l’équipe qu’au sein du club. Jouer en Liga ACB a toujours été un rêve pour moi, depuis tout petit. J’ai toujours voulu évoluer dans ce championnat, pratiquer ce style de basket. Quand l’offre est arrivée, j’ai vite compris que je ne pouvais pas passer à côté d’une telle opportunité. Mais en parallèle, j’appréhendais aussi le moment de l’annoncer à l’équipe, à Julien (Mahé), et la réaction des supporters, car j’étais vraiment attaché à Saint-Quentin. »

Marqué par ses quelques mois passés à Saint-Quentin, l’ancien joueur de Nancy et Cholet a une pensée toute particulière pour les supporters du SQBB. L’enfant de Cahors-Sauzet a été impressionné par la gentillesse des messages envoyés par les supporters. « J’avais peur qu’ils se sentent trahis par mon départ », avoue-t-il. Dès le premier match, il a accroché avec ce public :

« Je garde en mémoire notre première victoire contre Monaco. J’avais rarement vécu une telle ambiance, et je me suis dit : « Mais où je suis tombé ? » C’était juste incroyable. Ce sont de vrais supporters, toujours derrière nous, même dans les moments difficiles. Parfois on n’a pas été bons mais leur soutien n’a jamais faibli, et le respect que j’ai pour eux est immense. Jamais je n’aurais imaginé que mon passage ici se déroulerait de cette façon. »