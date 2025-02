Enzo Goudou-Sinha va quitter Saint-Quentin pour rejoindre Andorre

Enzo Goudou-Sinha (1,82 m, 26 ans) et Saint-Quentin c’est bientôt terminé. Démarché par le club d’Andorre, le meneur devrait obtenir l’accord du SQBB pour se libérer de la suite de son contrat afin de vivre sa première aventure en Liga Endesa. Toutefois à date, le club picard n’a pas encore signé la rupture entre les deux parties, ce qui fait que l’information partagée dans les couloirs du Palais des Sports de Caen-la-mer lors de la Leaders Cup n’est pas encore officielle.

Enzo Goudou-Sinha est arrivé en début de saison en tant que remplaçant médical de Lucas Boucaud. Prolongé une première fois, cette fois en tant que remplaçant médical de Noah Kirkwood, il a été finalement conservé pour la saison. Mais déjà les tergiversations étaient fortes en raison de contacts en Liga Endesa, un championnat qui l’attire fortement.

Saint-Quentin regarde le marché

Finalement, l’équipe d’Andorre (14e sur 18, avec 7 victoires et 13 défaites) est venue à la charge en cette période de trêve (Copa del Rey puis trêve internationale). Restructurée depuis la prise de fonction de Joan Plaza, la formation de la principauté pyrénéenne devrait ainsi récupérer un deuxième joueur français après Sekou Doumbouya. Le SQBB, qui dispose de neuf autres joueurs professionnels confirmés plus le jeune Mohamed Diakite (seulement sept entrées en Betclic ÉLITE), scrute le marché afin d’éventuellement signer un joker, sans être fermé sur le poste de jeu. Si ce n’est que le club compte déjà deux meneurs dans son effectif, Nolan Traoré et Lucas Boucaud. Quoi qu’il en soit, le SQBB ne signera pas un joueur pour signer un joueur : celui-ci devra apporter une vraie plus value à l’effectif de Julien Mahé, qui ne jouera plus qu’un match par semaine sur cette dernière partie de saison.