Après son année 2024 dorée, l’équipe de France 3×3 masculine va reprendre du service en février. Afin de préparer cette nouvelle année de 3×3, avec notamment la première édition de la Champions Cup, un premier stage a lieu du 18 au 23 février. Ainsi, le sélectionneur Karim Souchu a sélectionné 13 joueurs, avec des têtes bien connues mais également de nouveaux visages pour la discipline du demi-terrain.

Les médaillés olympiques toujours présents

Parmi les fers de lance de cette nouvelle liste, l’on retrouve évidemment les quatre médaillés d’argent olympiques de Paris 2024 : Franck Seguela, Jules Rambaut, Lucas Dussoulier et Timothé Vergiat. D’autres spécialistes du circuit mondial sont évidemment présents, avec les membres de la nouvelle Team Toulouse, Paul Djoko, Sylvain Sautier et Hugo Suhard, ainsi que les déçus des JO, Raphaël Wilson et Alex Vialaret. Le joueur d’Orléans Lorenzo Thirouard Samson et Emmanuel Monceau seront également de la partie.

Concernant les surprises, elles sont symbolisées notamment par la grande première de Gauthier Denis en 3×3. Sans club cette saison depuis son départ du Paris Basketball, l’emblématique joueur parisien va ainsi pouvoir se dégourdir les jambes. L’autre petite curiosité de cette liste est le retour d’Ivan Février, dont la dernière apparition avec les Bleus du 3×3 date d’une fenêtre internationale en février 2022.

Un stage et un tournoi

Lors de ce premier rendez-vous de la saison pour l’équipe de France 3×3 masculine, les Tricolores seront en stage du 18 au 23 février. Ils auront l’occasion de tester de premiers automatismes lors du tournoi Lite Quest de Poitiers (étape qualification pour le FIBA 3×3 World Tour), en défiant des équipes mondiales sous bannière neutre.