L’équipe de France de 3×3 masculine va avoir deux opportunités, à travers des TQOs (Tournoi de Qualification Olympiques), pour arracher son billet pour les Jeux olympiques de Paris 2024 cet été. Les Bleus seront ainsi engagés à Utsunomiya (Japon) du 3 au 5 mai et Debrecen (Hongrie) du 16 au 19 mai. Pour le tournoi nippon, le sélectionneur Karim Souchu a dévoilé une présélection de huit joueurs. Dans cette liste, on retrouve notamment le joueur des Metropolitans 92 et novice dans l’univers du 3×3, Lahaou Konaté.

📣 𝐏𝐫𝐞́-𝐒𝐞́𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐓𝐐𝐎 8 joueurs ont été convoqués pour participer à un stage de préparation en Corée du Sud puis au Japon en vue du Tournoi de Qualification Olympique (TQO) qui se déroulera du 3 au 5 mai à Utsunomiya ⚔️🇨🇵 ➕ d'infos : https://t.co/hUnDsubCvg pic.twitter.com/bsyijTDd0w — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) April 16, 2024

« Il va falloir être prêts »

Avant de prendre la direction du Pays du Soleil Levant, les Bleus effectueront un stage de préparation en Corée du Sud. Ils peaufineront ensuite les derniers réglages au Japon. Quatre tickets sont encore à pourvoir pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Pour y parvenir dès le tournoi au Japon, la France devra déjà sortir d’un groupe composé de l’Égypte, la Mongolie et du pays hôte, puis remporter des éventuelles demi-finale et finale.