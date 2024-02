« J’arrive et je suis tout nu » : avec le novice Lahaou Konaté, les Bleus remportent le tournoi de Beauvais

Avec les 16 Bleus divisés en quatre équipes, plus deux autres formations tricolores (Bezons et Ermont), on aurait pu croire qu’il était prévisible de voir une équipe française remporter le Lite Quest de Beauvais. Mais la concurrence était rude avec la présence des champions olympiques lettons, des vice-champions d’Europe lituaniens et d’Antwerp Top Desk, troisième du dernier World Tour à Jeddah.

Pourtant, c’est bien une équipe de France inédite, composée de deux pensionnaires de Betclic ÉLITE (Lahaou Konaté, Timothé Vergiat) et de deux joueurs de Paris 3×3 (Alex Vialaret, Jules Rambaut), qui a remporté le tournoi picard, venant ainsi conclure une semaine de stage dans l’Oise. En demi-finale, ils ont battu un autre groupe France hybride (Antoine Eito, Axel Toupane, Franck Seguela, Lucas Dussoulier), finalement 4e, avant de s’offrir in extremis les Lituaniens en finale (21-19).

« Je n’y connaissais rien »

Soit une belle manière pour Lahaou Konaté de venir ponctuer une parenthèse rafraîchissante à Beauvais. Engagé dans une saison déprimante avec les Metropolitans 92, juste après la folle année Wembanyama, le capitaine francilien a découvert le 3×3 mardi dernier à l’Elispace. « En toute honnêteté, je n’y connaissais rien quand Karim (Souchu) m’a contacté », a-t-il indiqué à la FFBB. « Je n’ai jamais fait de tournois de 3×3 l’été. Mais ça suscitait une certaine curiosité. Je voyais que ça prenait de l’ampleur, je regardais des matches sur L’Équipe, de belles choses sur les réseaux sociaux. Mais mon lien avec la pratique est nul. J’arrive et je suis tout nu. Je n’ai pas les skills, je ne connais pas les règles, je n’ai pas de vice, je ne connais pas le ballon, je ne connais pas le terrain… C’est une nouvelle expérience mais j’ai vraiment hâte. » Vainqueur du tout premier tournoi 3×3 de sa vie, le double All-Star s’est peut-être, enfin, trouvé, à Beauvais, une perspective enthousiasmante pour cette fin de saison, avec les contours d’un rêve olympique…