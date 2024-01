Alors qu’Antoine Eito et Léopold Cavalière étaient les joueurs de 5×5 les plus crédibles pour intégrer l’équipe de France 3×3 en vue de cette année olympique, le premier rassemblement de l’année à Beauvais a amené d’autres candidats : d’anciens internationaux, avec Axel Toupane (médaillé de bronze à la Coupe du Monde 2019) et Lahaou Konaté, ainsi que Romuald Morency, l’un des amis proches de Cavalière, absent lui pour blessure.

Les trois pensionnaires de LNB font partie d’un groupe de 16 joueurs appelés par le sélectionneur Karim Souchu pour un stage à Beauvais, puis un tournoi Lite Quest, dans la préfecture de l’Oise du 20 au 25 février 2024. On y retrouve également tous les joueurs de l’équipe professionnelle de Paris, d’autres habitués (Lorenzo Thirouard-Samson, Raphaël Wilson, Timothé Vergiat, Lucas Dussoulier, etc) mais pas les expatriés, Dominique Gentil (Jeddah) en tête.

Pas encore qualifiée pour les Jeux Olympiques, contrairement aux filles, l’équipe de France de 3×3 aura deux possibilités d’obtenir l’un des cinq tickets restants pour Paris. Grâce au statut de pays hôte, les Bleus sont assurés de participer à deux TQO, à Utsunomiya (Japon) du 3 au 5 mai 2024 puis à Debrecen (Hongrie) du 16 au 19 mai 2024. Leurs adversaires ont été révélés mardi.