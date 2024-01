L’équipe de France de 3×3 masculine a du pain sur la planche pour se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris cet été. La sélection de Karim Souchu connaît désormais son programme pour faire partie de l’aventure dans la capitale française.

Les Bleus auront deux chances pour décrocher l’un des cinq tickets restants pour l’olympiade. La première sera à Utsunomiya au Japon du 3 au 5 mai prochain. Ils devront finir premiers de ce Tournoi de Qualification Olympiques (TQO) sur les huit sélections présentes sur place. Lors de la phase de poule, ils affronteront l’équipe hôte du Japon ainsi que la Mongolie et l’Égypte. Dans la poule A, on retrouvera la Lituanie, les champions olympiques lettons, Porto-Rico et le Brésil.

Trois autres tickets pour les Jeux olympiques seront attribués lors du dernier TQO, à Debrecen en Hongrie du 16 au 19 mai. Sur ce tournoi à 16 sélections, les Français se retrouveront avec la Lettonie, le Canada et une nouvelle fois l’Égypte en phase de poules.

Pour rappel, la Serbie (n°1), les États-Unis (n°2) et la Chine (n°3) ont déjà validé leur qualification pour les JO de Paris grâce à leur place sur le podium du ranking mondial fin 2023. La quatrième place sera attribuée lors d’un premier TQO à Hong Kong réunissant des sélections n’ayant pas participé aux trois derniers tournois olympiques, en 3×3 comme en 5×5.

Chez les filles, l’équipe de France, troisième au ranking derrière la Chine (n°1) et les États-Unis (n°2), a déjà validé son ticket pour Paris.