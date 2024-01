La Fédération française de basketball (FFBB) a officialisé, ce jeudi 18 janvier, le lancement de sa ligue professionnelle de 3×3, appelée « Pro League 3×3 – Hoops Factory Edition ».

Huit équipes féminines et 12 équipes masculines ont été sélectionnées sur dossier pour participer à la saison régulièrement, composée de trois « stops », qui sont des tournois organisés sur deux jours au sein des complexes Hoops Factory de Lille et Toulouse. Les huit meilleures équipes de ces trois stops seront qualifiées pour le Tournoi Final qui aura lieu les 30 et 31 mars à Toulouse.

10-11 février Stop 1 Hoops Factory Lille (59) 17-18 février Stop 2 Hoops Factory Lille (59) 23-24 mars Stop 3 Hoops Factory Toulouse (31) 30-31 mars Finale Hoops Factory Toulouse (31)

Un parfait terrain de jeu pour préparer les Jeux

Au-delà de l’aspect financier (136 000€ de prize money seront distribués) qui devrait attirer les meilleures équipes du monde, cette ligue professionnelle donnera accès à des tournois de niveau international :

Le vainqueur de la Pro League 3×3 décrochera un ticket pour le tableau principal d’un des Masters du FIBA 3×3 World Tour.

Le finaliste de la Pro League 3×3 décrochera un ticket pour la phase de qualification d’un des Masters du FIBA 3×3 World Tour.

Les équipe vainqueure des Stop 1, 2 et 3 décrocheront un ticket pour un des Challenger du FIBA 3×3 World.

« Ce sera également l’occasion pour les joueuses et joueurs internationaux de préparer les prochaines échéances internationales comme les Tournoi de Qualification Olympique (TQO) ayant lieu en mai », rappelle la FFBB, puisque l’équipe de France féminine et Paris 3×3 seront présents sur cette « Pro League 3×3 – Hoops Factory Edition ».