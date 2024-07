Et si Biscarrosse et Boris Diaw tentaient le doublé?

Le 2 juin dernier, Biscarrosse et Boris Diaw ont remporté la finale de la Coupe des Landes l’opposant à l’ESMS (107-98). Malgré une avance au départ de 49 points, le BO l’a emporté par moins de 10 points d’écart pour soulever ce trophée départemental pour la première fois de son histoire.

« Back to Back ?🏆 …. 🤫 🤫🤫

🤷‍♂️24/25 … #coupedeslandes » Simon Darnauzan

Un parcours et un règlement qui avait fait polémique pendant des semaines, bien résumé par les hués du public en finale et la réaction à chaud de Rémi Lesca: « On se bat contre quelque chose d’impossible ».

Lessivés par ce parcours, les joueurs de Biscarrosse évoquaient ouvertement d’une saison unique sans lendemain. Presque deux mois plus tard, les batteries seraient-elles déjà rechargées. C’est ce que sous entend le post « X » de Simon Darnauzan (meneur de l’équipe et consultant Skweek):

