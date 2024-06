Rémi Lesca, finaliste amer de la Coupe des Landes avec l’ESMS : « On se bat contre quelque chose d’impossible »

Rémi Lesca pouvait l’avoir mauvaise après la défaite de l’ESMS en finale de la Coupe des Landes. Malgré une victoire de 40 points sur les quarante minutes du match contre Biscarrosse, l’équipe des villages de Montgaillard, Montsoué et Sarraziet n’est pas parvenue à remonter son déficit initial de 49 points contre le BO (107-98). Après la rencontre, l’ancien meneur de l’Élan Béarnais a laissé s’exprimer sa frustration au micro de Skweek.

« Ils ne sont pas tous potes, c’est ça qui m’emmerde »

« Je ne vois pas ce qu’on peut faire de plus, soupirait Rémi Lesca. On se bat contre quelque chose qui est impossible. On se bat pour rattraper 49 points. C’est la première fois que je gagne un match de 40 points que je perds. C’est la première fois de ma vie, c’est impossible. On ne se bat même pas contre nous-même. On se bat contre quelque chose qui est impossible.

À partir de là, c’est rageant. Oui, ils ont une histoire. Ils ne sont pas tous potes, c’est ça qui m’emmerde. Moi je suis content pour Boris, car c’est un mec bien. Lui, il est allé chercher quelque chose. Par contre, quand on appelle toutes les Landes pour chercher des non-mutés, pour essayer de faire une équipe, moi c’est ça qui m’emmerde le plus. Après, c’est le sport. Les arènes ne sont pas contentes que ce soit eux qui ont gagné.

On reviendra l’année prochaine en espérant jouer contre des équipes de R1 et de NM3 qui méritent d’être dans des arènes comme ça et d’essayer de se battre contre du sport. Aujourd’hui, ce n’était pas du sport, c’était du spectacle. Il y avait Tony Parker mais ça reste le basket landais. L’ambiance est magnifique, Boris je le félicite, sa carrière est immense mais j’aimerais bien qu’on se batte contre autre chose que quelque chose d’impossible. »