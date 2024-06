Biscarrosse remporte la Coupe des Landes : pari réussi pour la bande de potes de Boris Diaw !

Biscarrosse Olympique et Boris Diaw sont les vainqueurs de la Coupe des Landes 2024. L’ex-international français a réussi son pari en reprenant une dernière licence à Biscarrosse, cinq ans après son dernier match en professionnel, en remportant ce trophée régional avec sa bande de copains. Le BO l’a emporté en finale face à l’ESMS, en partant avec 49 points d’avance au coup d’envoi de la partie (107-98).

Boris Diaw et l’équipe de Biscarrosse viennent d’accomplir leur rêve en remportant la Coupe des Landes dans les arènes du Plumaçon pic.twitter.com/3YtgisYX6e — Sud Ouest Landes (@SO_Landes) June 1, 2024

Malgré une entame et une fin de match difficile, l’équipe de Paco Laulhé est parvenu à tenir sa vertigineuse avance de départ. Dans les arènes de Plumaçon, largement acquise à la cause de l’ESMS. Avec les 23 points de Jofresa et les 22 unités de Bosc, l’équipe qui a loupé de peu le Final Four de la NM2 n’est pas passé de réaliser l’exploit de remonter son déficit de 49 points.