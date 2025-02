Et si Kevin Durant jouait à… Monaco ?!

Habitué des travées de Gaston-Médecin, où il a déjà assisté à trois matchs de playoffs (contre l’Olympiakos en 2022 puis contre la SIG Strasbourg et la JL Bourg en 2023), gratifiant d’ailleurs le président Aleksej Fedorychev d’une grande accolade lors de sa dernière venue, Kevin Durant a affolé le petit monde du basket européen le week-end dernier lors d’une conférence de presse en marge du All-Star Game NBA.

— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) May 29, 2023

« J’adore jouer en NBA, mais j’aime aussi regarder l’EuroLeague« , a-t-il lancé. Puis quand un journaliste lui a demandé si le FC Barcelone serait un choix adéquat, KD a acquiescé, avant de citer lui-même un autre club : l’AS Monaco ! « Monaco serait un bon endroit aussi », a-t-il glissé.

🧨 Kevin Durant keeps the door open for a potential EuroLeague stint in the future

« I love watching the EuroLeague. Barcelona would be a great place, Monaco would be nice too. »

🧨 Kevin Durant n’exclut pas de jouer en EuroLeague à l’avenir

« J’adore regarder l’EuroLeague.… pic.twitter.com/aMFaP06Qy3

— SKWEEK (@skweektv) February 17, 2025