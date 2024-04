« Être plus intelligent dans nos choix » – Sasa Obradovic après le match 1 Monaco – Fenerbahçe

Sasa Obradovic (entraîneur de l’AS Monaco) : « Le prochain match sera un match de caractère. Parfois nous étions très bons, et ensuite nous perdions le contrôle. Il faut qu’on soit plus intelligent dans nos choix. […] C’est un match atypique que nous avons joué. Je m’attendais à ce genre de série. À nous de mieux cibler avec nos choix. On n’a pas réussi à envoyer le ballon où on voulait, plutôt que de shooter, il aurait fallu pénétrer parfois. C’est une question de lecture. On n’a pas le droit de perdre notre concentration sur les détails. On a beaucoup parlé de ça déjà. »

« C’est une longue série »

Jaron Blossomgame (ailier-fort de l’AS Monaco) : « C’est une longue série, c’est au meilleur des 5 matchs. Ils ont été meilleurs ce soir. On va rebondir. Comme l’an dernier (ndlr : face au Maccabi Tel-Aviv), il faut gagner ce match 2. On a une équipe de vétérans, beaucoup étaient là l’an dernier et ont vécu cela. On reste confiants et on va voir comment cela va se passer »

Sarunas Jasikevicus (entraîneur de Fenerbahçe) : « On doit prendre cette victoire et être heureux. C’est une super victoire, une grosse performance de la part de beaucoup de joueurs, dont certains ont été très sollicités. Le but numéro un sera de se remettre de ce match. On peut faire plein de choses mieux. On doit comprendre les erreurs commises, comprendre ce qu’on a fait de bien aussi. Monaco est une équipe difficile à manier et à surprendre. Il faudra jouer de mieux en mieux à chaque match au fur et à mesure de la série »