Evan Fournier, 20 points mais la défaite chez l’Anadolu Efes : « C’est ma faute »

Evan Fournier (1,98 m, 31 ans) continue de monter en puissance avec l’Olympiakos Le Pirée. Très impliqué dans l’organisation offensive, patient en attaque et volontaire en défense, l’international français a pris un peu plus la mesure de son rôle et de la compétition face à l’Anadolu Efes Istanbul ce vendredi 18 octobre. Oui mais voilà, s’il a atteint la barre des 20 points, le Francilien s’est exprimé après la rencontre pour prendre la responsabilité de la défaite.

« C’est pour moi. C’est ma faute », a-t-il déclaré, avant de s’expliquer au micro de Novasports. « Ce sont deux mauvais choix (de ma part). Un je me fais piquer la balle parce que je dribble trop haut et le deuxième est juste une mauvaise lecture », a-t-il reconnu. Sur la première action, l’Olympiakos était à -1 (87-86) à 1 minute 24 de la fin au moment de la perte de balle. Sauf que Jordan Nwora n’a pas réussi son tir à 3-points dans la foulée. La deuxième action, à 30 secondes de la fin, a conduit à l’interception de ce même Jordan Nwora puis au floatter d’Elijah Bryant (89-86). Derrière, Evan Fournier n’est pas parvenu à égaliser à 3-points, à 7 secondes de la fin, et l’Anadolu Efes s’est imposé 91 à 89.

Toutefois, face à ses compatriotes Vincent Poirier (7 points à 3/4 aux tirs et 7 rebonds pour 11 d’évaluation en 30 minutes) et Rodrigue Beaubois (4 points à 2/2 en 10 minutes), Evan Fournier se sera mis en valeur pour son quatrième match d’EuroLeague. En seulement 16 minutes et 37 secondes de temps de jeu, il a inscrit 20 points à 7/11 aux tirs, dont 4/6 à 3-points. Auteur des 5 premiers points de son équipe, il a ensuite eu un vrai coup de chaud dans le troisième quart-temps (13 points). Dont un buzzer beater à 3-points à la fin de la période sur Rodrigue Beaubois. Mais si cela a permis aux siens de compter 5 points d’avance après 30 minutes de jeu (65-70), ils sont une nouvelle fois repartis d’Istanbul avec la défaite.