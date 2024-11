Evan Fournier (22 points) ultra-clutch permet à l’Olympiakos de gagner le derby

Evan Fournier (1,98 m, 32 ans) a signé ce qui représente clairement son match référence depuis son arrivée à l’Olympiakos, dans les chiffres (22 points à 9/16 aux tirs, dont 4/6 à 3-points, 4 passes décisives, 2 interceptions et 1 rebond pour 19 d’évaluation en 28 minutes) comme dans les esprits.

En effet, outre le fait d’avoir terminé meilleur marqueur de la rencontre devant Sasha Vezenkov et Kendrick Nunn (20 points chacun), l’international français a planté 8 points en fin de rencontre sur le parquet du grand rival, le Panathinaikos Athènes, qu’il n’a pas hésité à chambrer après un gros panier clutch.

Evan Fournier on fire, with 8 pts in the last few minutes of the #EuroLeague derby of eternal enemies, leading #OlympiacosBC to victory! pic.twitter.com/WnSuoCqdZ6 — Phasma Scouting (@PhasmaScouting) November 8, 2024

Evan Fournier complimente son coach : « Le plan de match était super »

Ce succès (89-94) porte à 7 le nombre de victoires de suite de l’Olympiakos contre le Panathinaikos. Paradoxalement, ce sont les champions d’Europe en titre qui avaient remporté le dernier duel entre les deux équipes, dans le championnat grec. L’académie de jeu de l’Olympiakos (28 passes décisives pour 11 balles perdues, plus de 50% de réussite aux tirs, dont 12/24 à 3-points, mais aussi 10 interceptions) a fait la différence. D’ailleurs, Evan Fournier a salué le travail de son coach, Georgios Bartzokas. « Le plan de match du coach était super : essayer de contrôler le rythme. On l’a mis en application, comme tout ce qu’on fait à l’entraînement tous les jours. Ça marche. Félicitations au coach. »

Evan Fournier applauds Giorgos Bartzokas after the Olympiacos win at Panathinaikos pic.twitter.com/wra8NOtm5p — Antonis Stroggylakis (@AStroggylakis) November 8, 2024

Au classement, l’équipe d’Evan Fournier et Moustapha Fall (4 points à 1/2, 4 rebonds et 3 fautes en 16 minutes) revient à hauteur du Pana de Mathias Lessort (13 points à 5/7, 5 rebonds et 5 fautes provoquées pour 20 d’évaluation en 27 minutes) et à une seule victoire du quatuor de tête (6 victoires et 2 défaites).